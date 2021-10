Avellino, uomo travolto dalla sua auto mentre scarica la frutta: morto a 74 anni

Un uomo di 74 anni è stato travolto dalla sua auto mentre stava scaricando la frutta dal bagagliaio: il dramma è avvenuto nella periferia di Avellino.

Tragedia ad Avellino, dove un uomo di 74 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto mentre stava scaricando alcune cassette di uva da utilizzare per la vendemmia. Inutile per lui ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari.

Uomo travolto dalla sua auto ad Avellino

I fatti hanno avuto luogo nella serata di mercoledì 13 ottobre in via Fontanatetta (Contrada Serroni), dove Dante Alvino, questo il nome della vittima originaria di Borgo Ferrovia, possedeva un podere. Qui si era recato per scaricare dal bagagliaio dall’auto alcune cassette di frutta quando all’improvviso la vettura si è messa in marcia e lo ha colpito in pieno.

Gli operatori sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme lanciato dal nipote che non l’aveva visto tornare a casa, non hanno purtroppo potuto far nulla se non constatare il decesso dell’uomo.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto con la vettura, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione.

Uomo travolto dalla sua auto ad Avellino: indagini in corso

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno eseguito i rilievi utili ad accertare la dinamica sulla vicenda. Secondo le prime ipotesi potrebbe essersi verificato un malfunzionamento del freno a mano della vettura che improvvisamente è partita e travolto l’uomo.