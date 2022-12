Avellino, vince 500mila euro al Gratta e Vinci

La dea bendata si ferma in provincia di Avellino, dove qualcuno vince 500mila euro al Gratta e Vinci e festeggia un Natale splendido

Il fortunatissimo (e sconosciuto) giocatore ha tentato la fortuna con un “Nuova doppia sfida” e la fortuna ha risposto con mezzo milione di euro. A dare menzione del fortunato giocatore che vince 500mila euro con un gratta e vinci sono stati i media territoriali della Campania, che spiegano come tutto sia successo al bar-tabacchi di via Piano di San Sossio Baronia.

Si tratta, come spiega EdizioneNapoli, di un piccolo centro in provincia di Avellino. Stando invece a quanto riferito dal sito teleclubitalia il fortunato giocatore ha acquistato un tagliando della lotteria Nuova Doppia Sfida. E sarebbe stato proprio il punto vendita dove è stata realizzata la mega vincita a creare un post per congratularsi con il fortunato vincitore.

Il post del titolare del bar-tabacchi

Ecco il testo: “Auguriamo al fortunato vincitore o vincitrice un sereno Natale”.

La notizia della vincita ha rapidamente fatto il giro del paese e dei social. In Campania l’ultimo “bingo” di peso risale a fine novembre, quando il cliente di una tabaccheria di Massa di Somma, in provincia di Napoli, si aggiudicò 100mila euro.