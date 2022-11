“Avete scop**to?”: la reazione di Antonino e Giaele al GF Vip

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà sono stati messi alle strette dagli altri concorrenti dopo che si sono appartati sotto le coperte.

L’affinità tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà è sempre più evidente nella casa del GF Vip e tra i concorrenti del reality show c’è chi si chiede cosa sia successo tra i due sotto le coperte.

Antonino Spinalbese e Giaele: le domande dei concorrenti

In queste ore i concorrenti del GF Vip hanno deciso di affrontare Antonino Spinalbese e Giaele De Donà, la cui complicità è sempre più evidente all’interno della Casa. I due nelle ultime ore si sono appartati sotto le coperte e alcuni momenti sospetti dei due hanno fatto ipotizzare ai fan del programma e ai vipponi che avessero consumato un rapporto intimo. Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli hanno affrontato i due coinquilini chiedendo loro se avessero avuto un rapporto, ma Antonino e Giaele hanno smentito la questione.

“Ci piacciamo, ma siamo amici”, ha precisato Giaele, che per la sua vicinanza all’hair stylist ha finito per far infuriare suo marito. Antonino invece ha detto: “Non è successo nulla con lei, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”.

In tanti tra i fan del programma si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Giaele riuscirà a mettere a freno i suoi sentimenti verso l’hair stylist viso che, suo marito, le ha apertamente chiesto di non oltrepassare il limite.

I due non hanno smesso negli ultimi giorni di scambiarsi tenerezze e contatti fisici e la vicenda sta sollevando clamore in rete, dove in tanti credono che i due siano destinati a formare una nuova coppia all’interno della Casa.