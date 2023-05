Home > Video > “Avete superato tutti i limiti”: Natasha Martino risponde agli insulti “Avete superato tutti i limiti”: Natasha Martino risponde agli insulti

La giovane, spopolata su TikTok per i video spontanei sulla sua vita quotidiana, risponde alle critiche. I commenti non riguardano solo Natasha, ma anche la sua famiglia, soprattutto i suoi fratelli più piccoli, anche sul loro aspetto fisico: “Sono su un social, devo accettare sia i commenti positivi e negativi, ma in questi giorni sto leggendo cattiverie non motivate”, scritte soprattutto da persone che “hanno l’età di mia mamma e di mia nonna”