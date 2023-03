Terribile tragedia ad Avezzano, in provincia dell’Aquila. Angiolo Faenza, di 31 anni, è stato trovato morto in casa. L’uomo è deceduto per un malore improvviso nel sonno.

Avezzano, malore nel sonno: Angiolo muore a 31 anni

La polizia e i sanitari sono intervenuti in un’abitazione in via Ugo Maria Palanza, nel centro di Avezzano, in provincia dell’Aquila, dove Angiolo Faenza, di 31 anni, è stato trovato morto. I soccorsi sono stati chiamati dalla madre dell’uomo che, al rientro dal lavoro, ha trovato il figlio morto nel letto. La sera prima lo aveva lasciato che stava bene, si sentiva solo stanco e non voleva essere svegliato presto. Sul posto è arrivato anche il reparto investigazioni scientifiche, anche se si sospetta che a causare la morte sia stato un malore improvviso. La salma è a disposizione del magistrato.

Inutili i tentativi di salvargli la vita

Quando sono arrivati i soccorsi il 31enne era già morto e purtroppo tutti i tentativi di salvargli la vita si sono rivelati inutili. Dai primi esami sul cadavere non sono emersi segni di violenza. La causa del decesso dovrebbe essere un malore improvviso. Il giovane si era trasferito da qualche anno ad Avezzano con la madre, da Capistrello, dove la donna gestiva un negozio di profumeria. Lavorava come cameriere in un ristorante e si stava organizzando per il lavoro estivo.