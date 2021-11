Avino (Argotec): LICIACube una vera sfida tecnologica

Roma, (askanews) – “Argotec ha costruito LICIACube, un satellite di altissima tecnologia, grande 30x20x10 cm, agganciato alla sonda DART della Nasa andrà a catturare una serie di immagini fotografiche dell’impatto che questa sonda, di circa 450 kg, andrà a creare su un asteroide a 11 milioni di km dalla terra.

Una missione molto complicata, la prima al mondo ma soprattutto questo fotoreporter LICIACube altamente complicato, perché lo controlleremo dal nostro centro di controllo di Torino in Argotec ma c’è un ritardo nelle comunicazioni di circa 40 secondi tra quando un comando viene inviato da Torino e quando viene ricevuto e attuato a bordo dei nostri sistemi su LICIACube.

Questo ha imposto ai nostri ingegneri di andare oltre, che significa dotare il sistema di tutta una serie di funzioni automatiche: dal dispiegamento dei pannelli solari, all’accensione, ai controlli ma soprattutto della navigazione autonoma. La sonda DART andrà ad impattare e noi continueremo a seguire questo impatto, cominceremo a scattare in modo autonomo una serie di immagini fotografiche.

Subito dopo la manovra di evasione, alcune ore dopo il satellite si metterà in contatto con noi attraverso delle enormi antenne, circa 34 metri di antenne della Deep Space Network della Nasa, cattureremo le immagini che verranno trasmesse al centro di controllo di Torino e poi verranno analizzate dalla comunità scientifica”.

A spiegare quanta innovazione e tecnologia d’avanguardia è contenuta nel piccolo satellite LICIACube, grande come una scatola di scarpe, è David Avino, ceo di Argotec l’azienda di Torino che lo ha realizzato per conto di e in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana e che oggi nella sede dell’ASI ha assistito in diretta al lancio della missione Nasa di difesa planetaria DART che porta con sé LICIACube.