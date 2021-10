Avola, violenta la compagna e la figlia gravemente malata per due anni: arrestato

Anni di violenze ed episodi di maltrattamenti denunciati dalla donna dopo tanto tempo ad Avola. L’uomo di 46 anni si trova adesso in carcere.

Un incubo durato due anni con numerosi episodi di violenza all’interno delle mura domestiche. La vicenda è accaduta ad Avola, in provincia di Siracusa, con maltrattamenti e abusi avvenuti in casa.

Maltrattamenti e violenze in famiglia ad Avola

Una donna e la sua figlia malata avrebbe subito numerosi episodi violenti, ma le indagini delle forze dell’ordine hanno portato all’arresto di un uomo.

Per anni il 46enne avrebbe abusato della convivente e anche della figlia disabile avuta dalla donna durante una precedente relazione.

Maltrattamenti e violenze in famiglia ad Avola: cosa è accaduto

La donna avrebbe subito violenza di ogni genere, nonché minacce di possibili ritorsioni sulla figlia gravemente malata. Dopo l’ennesimo episodio di violenza, accaduto durante il 29 settembre 2021, la donna avrebbe deciso di dire basta a questi soprusi di ogni genere.

Decisiva la denuncia per i maltrattamenti subiti.

Maltrattamenti e violenze in famiglia ad Avola: Le accuse

Nel frattempo la procura di Siracusa ha disposto una misura cautelare in carcere per un uomo di 46 anni. Le accuse vanno dalla violenza sessuale aggravata a lesioni personali aggravate per la compagna e anche per la figlia della donna. Decisiva la denuncia e le procedure previste in questi casi tramite il “Codice Rosso“.