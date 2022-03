Sui social promette di mostrarsi nuda a chi ucciderà un russo e sesso gratis con ogni soldato di Mosca che si arrenderà: la proposta-spot di una modella

“Farò sesso con ogni soldato russo che si arrenderà”: la proposta-spot di una modella sui social sta facendo molto discutere, non foss’altro che per l’evidente intento pubblicitario della stessa e per alcune aggiunte decisamente poco eleganti che lei Lilly Summers alias Bad Kitty, ha messo.

La procace donna infatti ha anche esposto perfino un discutibile listino prestazioni-azioni belliche.

“Rapporti con ogni soldato russo che si arrenderà”

L’annuncio era partito mainstream, come hanno riportato il Daily Star ed il nostro Dagospia: “Farò sesso con ogni soldato russo che deporrà le armi a dispetto di Vladimir Putin e cesserà l’aggressione contro l’Ucraina“. Poi la signorina molto ricercata su OnlyFans ha pubblicato anche un listino: “Nuovi prezzi: 1 russo morto = 1 nudo; 1 carro armato distrutto = 1 video; 1 jet abbattuto = dormirò con te.

Nuova guida ai prezzi per la guerra. Lunga vita all’Ucraina”. Una cosa scema e meschina, insomma.

Una trovata pubblicitaria di cattivo gusto

Fra trovata pubblicitaria e pessimo gusto per una faccenda come la guerra che è tragica sempre nel suo insieme è arrivato anche il post Instagram su cui la “Gatta Cattiva” ha invitato tutti i nuovi fan attratti dalla sua offerta a seguirla: “Porca vacca! Sono diventata virale su Twitter e ora tutti i miei social stanno esplodendo! Ok, se volete parlare con me, il modo migliore è andare sulla mia pagina.

Lì potete vedere di più e chattare direttamente con me. Non rispondo a molti messaggio qui e ora sono bombardata”. Fra lucro e patriottismo ci sono distanze siderali, poco da fare.