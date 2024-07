Avs, flash-mob su emergenza siccità davanti a Palazzo Chigi

Roma, 24 lug. (askanews) - L'emergenza siccità avanza, il Governo langue, per questo davanti a Palazzo Chigi si è tenuto un flash-mob con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni e altri parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra per chiedere che il governo intervenga immediatamente proclamando lo Stato...

Roma, 24 lug. (askanews) – L’emergenza siccità avanza, il Governo langue, per questo davanti a Palazzo Chigi si è tenuto un flash-mob con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni e altri parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra per chiedere che il governo intervenga immediatamente proclamando lo Stato di emergenza siccità. Bonelli ha chiesto un incontro immediato con la Premier Meloni contro l’inerzia del governo sul tema dell’ambiente, mentre Fratoianni ha spiegato che la crisi climatica non è solo un problema ambientale ma anche sociale.