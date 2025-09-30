Avventura dai Tropici: Il Viaggio di Quattro Friulani verso Parigi dal Madagascar

Quattro giovani friulani, dopo aver trascorso alcuni giorni in Madagascar a causa di manifestazioni di piazza, sono finalmente pronti a tornare in Europa. Thomas Cantoni, uno di loro, ha condiviso aggiornamenti sul loro viaggio tramite un messaggio audio all’ANSA, esprimendo sollievo per la situazione attuale.

Il gruppo ha raggiunto l’aeroporto senza difficoltà, superando i controlli di sicurezza e attendendo il volo per Parigi, che è stato confermato per il decollo imminente.

Nonostante le tensioni politiche, i friulani non hanno mai avuto problemi diretti con le manifestazioni, mantenendo la calma e la sicurezza durante il loro soggiorno.

Il tragitto verso la capitale malgascia

Ieri pomeriggio, i quattro viaggiatori sono riusciti a prendere un volo interno che li ha condotti ad Antananarivo, la capitale del Madagascar. Questo passaggio del loro itinerario è stato considerato il più delicato, data la situazione di instabilità nelle strade e nelle piazze. Fortunatamente, il trasferimento è avvenuto senza intoppi, e il gruppo ha potuto rilassarsi in un alloggio situato vicino all’aeroporto.

Un viaggio senza preoccupazioni

L’alloggio temporaneo ha garantito loro tranquillità, permettendo di affrontare la situazione con serenità. Thomas ha sottolineato che, nonostante le incertezze, non hanno mai avvertito il pericolo imminente. Solo ora, con il volo per Parigi confermato, possono veramente tirare un sospiro di sollievo.

Il ritorno in Europa

Il volo che riporterà i friulani in Italia avrà una durata complessiva di circa dodici ore. Dopo un atteso scalo di tre ore a Parigi, il gruppo si imbarcherà su un volo diretto verso Venezia. Arriveranno nella città lagunare domani mattina, chiudendo così un capitolo di incertezze e speranze.

Le sfide del viaggio

Questo viaggio ha rappresentato una vera e propria avventura, con momenti di tensione e attese. La capacità di rimanere calmi e organizzati ha permesso ai quattro amici di superare le difficoltà e di mantenere il focus sull’obiettivo finale: tornare a casa. La loro storia è un esempio di resilienza e determinazione di fronte a situazioni impreviste.