Avviso garanzia a Meloni per Almasri, premier: non sono ricattabile

Roma, 28 gen. (askanews) – “Il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Al Masri”. Lo ha annunciato in un video su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Avviso di garanzia – ha proseguito – che è stato inviato anche ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano, presumo a seguito di una denuncia che è stata presentata dall’avvocato Luigi Li Gotti, ex politico di sinistra, molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi”.

Meloni dopo aver riepilogato i fatti ha ribadito “con questo soggetto libero sul territorio italiano, piuttosto che lasciarlo libero noi decidiamo di espellerlo e rimpatriarlo immediatamente per ragioni di sicurezza con un volo apposito come accade in altri casi analoghi”. Per poi concludere: “Avviso ai naviganti: Giorgia Meloni non era, non è e non sarà mai ricattabile. E le riforme della Giustizia (e non solo) andranno avanti”.