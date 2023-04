Avvistati tre lupi alle porte di Roma, il video virale sui social

Specie in Lazio, Abruzzo e Molise non è affatto un incontro inconsueto, sta di fatto che in questi giorni sono stati avvistati tre lupi alle porte di Roma ed il relativo video è diventato virale sui social. Da quanto riportano i media, in particilare Opne che ha dedicato una new al fatto, i tre esemplari sono stati filmati in una zona campestre nei pressi di via Tiberina. In un’area cioè molto abituata ad incontri con la fauna selvatica inurbata, ma per lo più rappresentata da cinghiali e volpi. Alle porte di Roma invece sembra siano arrivati anche i lupi.

Avvistati tre lupi alle porte di Roma

Il video in questione riprende tre esemplari che corrono su una collina della Capitale. E secondo quanto riportato da Il Gazzettino si tratterebbe di via Tiberina, a nord di Roma. Ovviamente c’è l’immancabile frame auto: “Guardali, guardali, stanno andando dai cinghiali là sopra”. Ecco cosa si sente dire nel filmato da chi riprende. Il tutto mentre viene additato un fitto bosco alla fine del prato. Attenzione però: le autorità non hanno ancora dato conferma ufficiale dell’avvistamento che sarebbe stato segnalato da alcuni cacciatori.

Il parere dell’esperto: “In zona ce ne sono”

Giacomo Cretti, esperto di fauna selvatica, ha detto su Open che lui è sicuro che “sulla Tiberina i lupi ci sono”. Non sarebbe stata affatto le prima volta che dei lupi vengono avvistati alle porte di Roma e gli altri incontri si contano a decine tra Formello, Campagnano e Sacrofano, in zona Parco di Vejo.