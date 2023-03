Avvistato un topo al pronto soccorso di La Spezia: polemica e verità finale

Viene avvistato un topo al pronto soccorso di La Spezia ed esplode la polemica, qualcuno infatti fotografa l’animale e sui social molti cittadini liguri gridano allo “scandalo”. Il roditore è stato avvistato mentre pare che con le zampe fosse appoggiato all’ingresso del pronto soccorso della Spezia, intento sempre secondo quanto riferito dai media a “guardare” la zona del triage.

Avvistato un topo al pronto soccorso

E dopo il tam tam sui social, si grida allo scandalo: “L’ospedale non è pulito, ci sono i ratti”. Dopo un po’ però le cose sono state chiarite grazie ad una accurata indagine condotta dall’Asl5 spezzina. Cosa significa? Che qualcosa nella foto non tornerebbe. Secondo i media e gli oepratori “il topo ha un atteggiamento troppo rilassato per essere in una sala d’attesa illuminata a giorno, rumorosa e sempre frequentata; la postura, poi, non è quella di un ratto di città, di solito: pancia a terra e sguardo sgranato”.

Un ratto domestico con la sua “padrona”

La verità fatta emergere dalla Asl5 si sarebbe palesata dopo un po’: si tratta di un topo domestico, pur sempre un topo ma non un pericoloso “surmolotto”. Da quanto si apprende l’ospedale ha scoperto che l’animale appartiene ad una ragazza spezzina che alleva ratti che era entrata nel triage del pronto soccorso per caricare il cellulare e nell’attesa “il suo topo di compagnia si è fatto un giro”.