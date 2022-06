Avvocati, a Palermo la Conferenza nazionale Comitati Pari Opportunità

Palermo, 22 giu. (Adnkronos) – Venerdì 24 e sabato 25 giugno si svolgerà nella Sala de Seta dei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo la Conferenza Nazionale dei Comitati per le Pari opportunità d'Italia organizzata dalla Rete Regionale dei Cpo degli Ordini degli Avvocati siciliani.

Aprirà i lavori la Presidente della Rete, avvocata Rosy Musciarelli. A rendere in saluti di benvenuto la Presidente del Cpo di Palermo Marinì Badalamenti. "Ringrazio la Rete per aver scelto Palermo come foro ospitante – ha detto Badalamenti – sono orgogliosa che l’evento si svolga, per la prima volta, a Palermo nella nostra città inclusiva a vocazione educativa".

Alle Giornate Siciliane prenderanno parte il Presidente del Coa, Antonello Armetta, la Presidente del Cnf Maria Masi, i vicepresidenti del Cnf Francesco Greco e Patrizia Corona, il Presidente dell’Unione dei Fori Siciliani Giuseppe Di Stefano.

Interverranno anche il Vicepresidente e Assessore della Regione Siciliana Gaetano Armao, il Presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo e la Ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti.

Sono stati organizzati dei Panel nel corso dei quali ci si confronterà sulle tematiche legate alle politiche di genere (quali linguaggio di genere, principi di non discriminazione dentro e fuori la professione, gender pay gap).