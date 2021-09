Avvocato Busuito: "Poche risorse per sostenere spese giustizia"

Milano, 17 set. (Labitalia) – "Nel 2002 è entrato in vigore un dpr per sostenere le spese di giustizia, ma il fondo di 20mila euro non è affatto sufficiente". A dirlo l'avvocato Elisabetta Busuito Perrone e associati intervenendo al 64° congresso nazionale Federpol in corso al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, che ha scelto come tematica il femminicidio, argomento, purtroppo, ancora troppo presente nelle pagine di cronaca nazionale, e la pandemia di certo non ne ha diminuito il volume di casi.

"Lavorare con le aziende – ammette – mi fa tirare un sospiro di sollievo perché ho a disposizione un budget per le investigazioni e per operare in modo veloce".