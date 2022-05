Avvocato Cicciolina: dai clienti famosi al flirt con Pamela Anderson, passando per una futura partecipazione al GF Vip e all'Isola.

L’avvocato di Cicciolina, tale Luca Di Carlo, è diventato una specie di celebrità grazie alla sua partecipazione in studio all’Isola dei Famosi. L’uomo, ospite di Isola Party, ha fatto qualche confessione interessante in merito al suo passato: dai clienti famosi al flirt con Pamela Anderson.

Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina, è stato ospite di Isola Party e si è detto sorpreso dal successo ottenuto grazie all’amicizia con Ilona Staller. E’ merito dell’ex porno star, infatti, se è stato invitato in studio durante le dirette dell’Isola dei Famosi. L’uomo ha subito attirato una certa curiosità e, ad oggi, è una specie di celebrità. L’avvocato ha ammesso:

“Non mi aspettavo tutta questa attenzione su di me per L’Isola dei Famosi. Tutto lo staff mi ha fatto sentire a casa ed ha contribuito a realizzare questi siparietti e voglio bene a tutti. Ormai è diventata una grande famiglia e sono lì tutte le puntate”.

Cicciolina a parte, Di Carlo ha avuto tanti altri clienti famosi. E’ lui stesso a suggerire di guardare il web per scoprire i nomi più forti: da Michael Jackson a Snoop Dog, passando per Rod Stewart.

L’amicizia tra l’avvocato e Cicciolina è nata proprio grazie ad una causa:

“Ilona la conosco da tanti anni. Io e lei ci siamo conosciuti il 24 di dicembre di molti anni fa. Mi aveva contattato perché aveva quel famoso problema in relazione alla sottrazione internazionale di suo figlio. Quindi ci siamo conosciuti in quella circostanza particolare. Poi ci siamo incontrati a gennaio dell’anno successivo. Da quel momento non ci siamo mai separati e il nostro rapporto continuerà. Tra noi c’è una profonda amicizia, un legame sincero, onesto, puro, con tanta luce e questo è rarissimo”.