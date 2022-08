“Avvolta da un velo e senza solidarietà, ecco chi è veramente Alessia Pifferi”

La decisione di chiedere una consulenza per la mamma incarcerata un mese fa e le motivazioni forensi del legale: "Ecco chi è veramente Alessia Pifferi”

“Sola, senza nessuna solidarietà, sempre avvolta in un velo e anche questo aspetto dovrà essere oggetto di analisi specialistica, ecco chi è veramente Alessia Pifferi”. A Cronaca Vera l’avvocato Solange Marchignoli ha spiegato perché Alessia Pifferi ha bisogno di una consulenza psichiatrica di parte.

Lo ha fatto ad un mese dall’arresto della 36enne dopo che il 20 luglio sua figlia venne ritrovata cadavere in un appartamento di San Donato Milanese perché la madre l’aveva lasciata sola per sei giorni per stare con il suo compagno. Ha spiegato il legale: “La scelta di richiedere la perizia psichiatrica e di coinvolgere il professor Giuseppe Sartori, il più noto neuroscienziato forense, non deriva solamente dal fatto di verificare una eventuale infermità mentale della nostra assistita, ma anche per sottoporre ad una sorta di analisi scientifica gli elementi tipici del reato”.

“Ecco chi è veramente Alessia Pifferi”

E ancora: “Alessia Pifferi non ha ‘agito’ contro la propria bambina, semmai ne ha causato la morte ‘non agendo’. Questa inazione provoca una serie di questioni di diritto che non possono essere risolte solamente con una narrazione preconfezionata e forse di facile lettura”. Poi l’avvocatessa Marchignoli ha spiegato: “La scienza deve entrare nella valutazione dei confini delle ipotesi di reato per attribuire le giuste responsabilità. Altrimenti la narrazione della mamma-mostro che può andare bene per il dibattito da social network rischia di trasformarsi in una valutazione di diritto”.

“Relazioni confuse ed improduttive”

E in chiosa: “Lei racconta poco del suo passato. Ha avuto problemi a scuola, non ha fatto la patente, spesso si muove con un autista. Le relazioni personali sono state spesso confuse e scarsamente produttive di rapporti stabili. Dopo la vicenda ogni ponte verso di lei è stato chiuso. Di questo soffre e probabilmente questa solitudine è una costante nella sua vita personale. Di più non ha raccontato”.