Awed vince l’edizione 2021 de L’Isola dei famosi

Nel corso della puntata finale de L’Isola dei Famosi la conduttrice Ilary Blasi ha svelato il nome del vincitore. Ecco di chi si tratta.

Lunedì 7 giugno 2021 Ilary Blasi è tornata in onda con la puntata finale della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con la presentatrice che ha svelato il nome del vincitore.

Ecco di chi si tratta.

Isola dei famosi, la finale

La conduttrice ha dato il via alla puntata finale dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio. Una volta entrata in studio ha quindi dato ufficialmente il via alla finale. Massimiliano Rosolino accoglie in Palapa i finalisti, con la conduttrice che parla dei due al televoto, ovvero Awed e Matteo, che si definiscono grandi amici.

Isola dei famosi, il televoto

La puntata prosegue con la Blasi che chiude il primo televoto della puntata finale. Alla fine ad essere eliminato è Matteo con il 73% dei voti. Awed, invece, con il 27% dei voti, prosegue la sua corsa. Diamante poco dopo si commuove vedendo in collegamento dallo studio il padre, che coglie l’occasione per dirgli di essere “molto orgoglioso” di lui.

Isola dei famosi, eliminati Beatrice e Ignazio

La puntata prosegue con i finalisti ancora in gara che si sfidano in mare.

Il primo a cadere in acqua e Ignazio Moser che finisce al televoto contro Beatrice. Proprio quest’ultima viene eliminata al televoto flash con il 54% dei voti.

La gara prosegue, con i quattro naufraghi ancora in gara che si sfidano in spiaggia al ‘filo di Arianna’. A spuntarla è Awed, mentre Ignazio molla subito, finendo nuovamente al televoto, questa volta contro Valentina Persia. L’eliminato è proprio il fidanzato di Cecilia Rodriguez con il 52% dei voti, mentre la Persia continua la gara con il 48% dei voti.

Isola dei famosi, il vincitore è Awed

Awed, Valentina e Andrea si giocano la finalissima alla prova del fuoco. A vincere è la Persia che vola così dritta alla sfida finale. Andrea e Awed, invece, finiscono al televoto flash. Ad essere eliminato è Cerioli con il 67% dei voti, contro il 33% di Awed. Si arriva così alla finalissima dell’edizione 2021 del reality, con Awed che si aggiudica la vittoria.