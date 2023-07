Axactor, sempre più protagonista nel mercato NPL

Cuneo, 17 lug. (askanews) – Una realtà giovane ma in crescita costante. È questa l’immagine di Axactor Italia S.p.A, società dedicata alla valutazione, acquisto e gestione di portafogli NPL e alla gestione dei crediti conto terzi per banche e finanziarie. L’azienda fa parte della multinazionale quotata alla borsa di Oslo.

“Il gruppo Axactor è relativamente giovane – spiega Antonio Cataneo, CEO di Axactor Italy -. Nasce a fine 2015 in Norvegia e oggi è operativo in sei stati europei: Norvegia, Svezia, Finlandia, Germania, Spagna e Italia, dove è presente dal 2016. Nel nostro paese abbiamo tre sedi, a Cuneo, Grosseto e Milazzo, e circa 300 collaboratori. Il nostro obiettivo è quello di essere un partner di riferimento solido e affidabile per tutti i nostri clienti, che sono soprattutto banche e finanziarie. Pensiamo di riuscirci grazie al continuo efficentamento della piattaforma operativa e all’utilizzo di tecnologie digitali all’avanguardia”.

Continua Cataneo: “Per sviluppare la crescita in Italia, la nostra strategia ha visto l’acquisizione nel 2021 di C.R. Service, una società leader nel mercato della gestione crediti conto terzi che va a completare la presenza del gruppo in Italia e ci consente di proporci ai nostri partner come un player in grado di accompagnarli lungo tutto il ciclo di gestione del credito”.

Sono tanti i progetti di crescita a medio-lungo termine nell’agenda di Axactor, come afferma Alessandro Scorsone, Sales & Marketing Director: “Ci poniamo l’obiettivo di proseguire la crescita sostenibile intrapresa da anni che si è riflessa in un miglioramento progressivo di tutti gli indicatori sia di conto economico che di redditività finanziaria. Intendiamo continuare in questa direzione attraverso alcune partnership strategiche con i principali operatori del mercato finanziario in Italia: la più importante degli ultimi tempi è quella sottoscritta con Findomestic, che prevede delle acquisizioni ogni trimestre di portafogli NPL in modo da garantire la continuità del business. In parallelo, stiamo sviluppando il business della gestione di crediti conto terzi, attraverso la messa a fattor comune della piattaforma di servicing acquisita nel 2021”.

Grazie anche all’integrazione di soluzioni digitali avanzate, Axactor si posiziona tra i principali player nella gestione del credito in Europa.