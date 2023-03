Axpo Italia supporta il lavoro di Fondazione Francesca Rava

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Nell'ambito del suo impegno per il sostegno alle persone e alle comunità, Axpo Italia ha deciso di supportare il lavoro della Fondazione Francesca Rava, che aiuta i minori e famiglie in condizioni di disagio, in Italia e nel mondo, tramite adozioni a distanza,...

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Nell'ambito del suo impegno per il sostegno alle persone e alle comunità, Axpo Italia ha deciso di supportare il lavoro della Fondazione Francesca Rava, che aiuta i minori e famiglie in condizioni di disagio, in Italia e nel mondo, tramite adozioni a distanza, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e volontariato, con il progetto 'The Power of Nature – Oltre la Superficie' di Stefano Guindani.

Gli scatti del fotografo di fama internazionale e volontario della Fondazione, intendono celebrare l’Italia, unendo alla bellezza dei suoi elementi paesaggistici l’energia sottesa e la forza di quelli naturali, andando al di là di quanto è visibile ad occhio nudo. Tali caratteristiche si riscontrano negli elaborati, che propongono un mix di arte, innovazione e natura, declinandoli in quattro temi associati a quattro gradienti cromatici, ispirati alla nuova brand identity di Axpo e denominati “Salt pan”, “Waterfall”, “Foliage” e “Peak”.

Il nuovo progetto estende la collaborazione tra Axpo Italia e Guindani dopo i progetti del libro-mostra “Genova” (2020), creato in occasione dei 20 anni di storia dell’azienda in Italia e di “Energie” (2021), pubblicazione con mostra correlata, sviluppata per celebrare il contribuito di Axpo allo sport nazionale. Fondazione Francesca Rava sarà presente al Mia Fair 2023, a Milano dal 23 al 26 marzo, per sostenere, con il ricavato delle donazioni per gli scatti fotografici che saranno lì esposti, un suo progetto dedicato all’allevamento di api e alla produzione di miele ad Haiti, uno dei paesi più deforestati al mondo, dove la prima causa di mortalità infantile è la malnutrizione. Le donazioni saranno possibili durante tutto il periodo del Mia Fair (anche tramite QR Code “Dona ora” della Fondazione Francesca Rava) e verranno raccolte dai volontari della Fondazione. Chi donerà in favore del progetto potrà ritirare gli scatti al termine della fiera.

“Parlare di sostenibilità oggi significa porre attenzione alla tutela dell’ambiente, lavorando per accelerare la diffusione delle fonti rinnovabili e la decarbonizzazione, ma anche generare valore in ottica sociale, costruendo relazioni feconde con le persone – afferma Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia – Siamo lieti di partecipare all’impegno di Fondazione Francesca Rava su un progetto che, nello specifico, vede direttamente coinvolte le conseguenze dei cambiamenti climatici sulle popolazioni del mondo. Ci auguriamo che la bellezza della natura unita alla forza dell’energia, immortalate negli scatti di Stefano Guindani, possano ispirare i visitatori della mostra a supportare questa importante missione”.

“Siamo grati ad Axpo Italia per essere al nostro fianco con questa preziosa sinergia che ci consente di esporre al Mia Fair, la prima e più importante fiera d’arte dedicata alla fotografia in Italia e da anni partner della Fondazione, 8 intensi scatti a cura di Stefano Guindani, fotografo di fama internazionale e nostro volontario” dichiara Mariavittoria Rava, presidente Fondazione Francesca Rava – Nph Italia Ets.

Il progetto ha un doppio valore: da una parte, garantisce un alimento ricco di nutrienti fondamentali per i bambini in cura all’ospedale Nph St. Damien, unico pediatrico dell’isola, che assiste ogni anno 80.000 piccoli pazienti. Dall’altro, insegna un mestiere ai pequenos e contribuisce alla sostenibilità ambientale.