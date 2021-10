Azienda offre 5mila sterline per guardare tutte le stagioni dei Simpson e trovare le profezie

Un'azienda sta cercando delle persone disposte a guardare tutte le stagioni dei Simpson e trovare le profezie. L'offerta è di 5mila sterline.

I Simpson sono ormai famosi per le loro profezie e un’azienda sta cercando qualcuno che riesca a trovarle, offrendo 5mila sterline.

Ci sono tantissime profezie nella storia, da Nostradamus, i Maya, Baba Vanga ecc. Tutti hanno cercato di prevedere cosa sarebbe accuto in futuro. A fare delle previsioni, nel corso degli anni, sono stati anche i Simpson, la serie animata di successo. Per oltre tre decenni, le avventure di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, hanno incantato il pubblico. Ci sono stati numerosi episodi contenenti delle scene che poi sono realmente accadute nella vita reale.

Potrebbe essere una semplice coincidenza, oppure no. Se avete una grande voglia di scoprire tutte queste profezie potreste rispondere all’annuncio di un casinò online, che sta cercando qualcuno disposto a guardare le puntate dei Simpson con una paga di 5mila sterline.

Azienda paga per guardare le puntate dei Simpson: 280 ore

L’azienda è disposta ad offrire 5mila sterline a chi è disposto a guardare ben 280 ore dei Simpson, cercando di scovare tutti quei momenti che hanno predetto il futuro.

Il fortunato verrà pagato per stare tutto il giorno seduto sul divano a guardare la sua serie tv preferita. L’offerta è stata fatta da un casinò online, Platin Casino, disposto a pagare 5mila sterline chiunque riesca a guardare tutte le puntate e trovare le profezie. “È un fenomeno ben noto che i Simpson hanno predetto grandi eventi della vita e, nel nostro settore, anche a noi piace prevedere ciò che il futuro ci riserva.

Così, dopo un paio di anni difficili, noi di PlatinCasino.co.uk siamo curiosi di vedere cosa riserva il 2022. Prima del nuovo anno, abbiamo pensato di mettere alla prova I Simpson e vedere se, dopo aver analizzato ogni episodio, può aiutarci a prevedere il futuro. Come parte della nostra missione per fare questo, siamo lieti di annunciare che stiamo cercando il nostro primo analista ufficiale dei Simpson” si legge nell’annuncio.

Azienda paga per guardare le puntate dei Simpson: i requisiti

L’analista dei Simpson dovrà annotare i momenti salienti, aiutando a prevedere la probabilità che si verifichino realmente. “Ora, se non avete ancora sentito parlare dei Simpson che predicono il futuro, questa teoria è stata fatta circolare in tutto il mondo dopo che alcune trame dello show si sono avverate anni dopo la sua messa in onda. Eventi accaduti in episodi passati che si sono avverati includono la presidenza di Donald Trump, lo scandalo della carne di cavallo del 2013, la pandemia di coronavirus e, più recentemente, la carenza di carburante in Gran Bretagna” si legge. La serie è composta da più di 700 episodi, equivalenti a più di 280 ore. Il candidato dovrà guardare 35 ore e mezza alla settimana. Si tratta quindi di 17 sterline l’ora e di 6,80 sterline ad episodio. L’analista riceverà in più 75 sterline a settimana per le spese e una consegna settimanale di ciambelle. Il fortunato dovrà semplicemente prendere appunti sugli episodi e riferirli al team di pronostici del casinò. Il candidato deve avere più di 18 anni, conoscere bene l’inglese, avere accesso ad internet.