Aziende RemTech Expo a supporto risanamento ambientale Perù

Roma, 18 feb. (askanews) – “RemTech Expo in collaborazione con AESAS Associazione Nazionale Imprese Ambientali Brasiliane e con Profonanpe Organizzazione no profit Peruviana è impegnata nell’avvio di un articolato e duraturo programma di collaborazione per il risanamento ambientale nella aree inquinate del Perù. L’avvio dei lavori si è tenuto nella giornata del 15 Febbraio con un ampia giornata di confronto a cui sono intervenuti il Ministero dell Ambiente ed il Ministero dell Energia e delle Miniere peruviani, RemTech Expo Hub Tecnologico Ambientale”.

Lo evidenzia Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo.

“Tra gli stakeolders Italiani ed internazionali coinvolti per l occasione, sono intervenute le imprese altamente specializzate come: Eni, Petroltecnica, Regenesis, Arcadis, Evonik, Ivey, Litoclean, Insygno e Finkler Ambiental. Si è parlato di gestione sostenibile dei territori, di approcci metodologici, di innovazioni tecnologiche e della costruzione di nuove sinergie e opportunità. Hanno seguito l’evento migliaia di operatori in tutto il mondo”, aggiunge Paparella.