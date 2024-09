Azione: Benzoni, 'grazie a Gelmini per questi due anni di lavoro'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Grazie a Mariastella Gelmini per questi due anni di lavoro insieme in Parlamento e sul territorio. I migliori auguri di buon lavoro per il suo futuro". Lo scrive su X Fabrizio Benzoni, deputato bresciano di Azione....