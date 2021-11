Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Mettere insieme una coalizione contro la destra? Sono 30 anni che facciamo questo giochino, stiamo insieme per non far vincere gli altri. Io non condivido questo schema". Così Carlo Calenda al Festival de Il Foglio commenta l'intervento di Enrico Letta.

"Capisco che la cosa più facile è dire: dall'altra parte ci sono i fascisti. Ma non può bastare".