Azione: Calenda annuncia nuovo libro 'Il patto' in uscita il 12 dicembre

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – "Non siamo condannati a scegliere tra una destra sempre più sovranista e una sinistra sempre più populista. Fermiamo questo rumore incessante che ha costretto negli ultimi 30 anni l’Italia al declino. Serve un nuovo patto tra politica e cittadini. Ma come? Ne parlo nel mio nuovo libro 'Il Patto', in uscita il 12 dicembre". Lo scrive Carlo Calenda sui social.