Azione: Calenda, 'aperta fase congressuale, in programma anche assemblea nazionale'

Azione: Calenda, 'aperta fase congressuale, in programma anche assemblea...

Azione: Calenda, 'aperta fase congressuale, in programma anche assemblea...

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Le cose finalmente per Azione si sono rimesse in moto. Ora occorre traguardare le europee. Intanto ricordiamoci l'evento del nostro Giuseppe Zollino dedicato al nucleare. Si terrà a Milano, al Teatro Menotti, il 18 ottobre e potete iscrivervi per parteci...