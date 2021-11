Azione: Calenda blocca sui social Pastore, il 'candidato con il Rolex'

Roma, 9 nov (Adnkronos) – E' finito, almeno sui social, il rapporto tra Carlo Calenda e Roman Pastore. Il leader di Azione ha infatti 'bloccato' il giovane attivista su Twitter. Lo annuncia lo stesso Pastore, con un tweet: "@CarloCalenda ma come? Mi candido con te, mettendoci la faccia a soli 21 anni.

Ricevendo insulti, minacce e cattiveria. Mi chiamano stampa e tv e per evitare strumentalizzazioni mi faccio giustamente da parte. Ora perché esprimo perplessità su certe tue dichiarazioni mi blocchi?".

Nel messaggio, Pastore pubblica lo 'screenshot' in cui si legge '@CarloCalenda ti ha bloccato'. Il giovane attivista si era candidato come consigliere nel Municipio III di Roma con la lista Calenda ed era finito al centro delle cronache per il suo vistoso orologio, tanto da essere definito 'il candidato con il Rolex'.

Qualche giorno fa, sempre via Twitter, Pastore aveva annunciato: "Non ho intenzione di iscrivermi ad @Azione_it come suggerisce Carlo. La squadra ha un nome: lista civica @CalendaSindaco. Pronto a combattere". E poco prima aveva scritto: "@CarloCalenda non possiamo permetterci il lusso di dividerci. La prospettiva che abbiamo in vista delle #elezioni2023 è basata sull’unità delle forze riformiste. Basta attaccare".