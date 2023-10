Azione: Calenda, 'campo largo? 'Over my dead body''

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il campo largo? Come dicono gli americani, 'over my dead body'. Dovrete passare sul mio corpo". Così Carlo Calenda all'assemblea nazionale di Azione. ...