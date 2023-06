Azione: Calenda, 'disposti a lavorare con destra e sinistra su temi concreti ma alleanze no'

Roma, 20 giu (Adnkronos) – "Azione è disponibile a lavorare con tutte le forze politiche sulle proposte concrete che condividiamo: giustizia (dx), retribuzione minima contrattuale (sx), nucleare (dx), sanità, speriamo con entrambe, così come impresa 4.0, PNRR, riforme istituzionali, regolamentazione social". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.

"Per noi il contenuto prevale sul contenitore, perché siamo pagati dai cittadini per far accadere cose. È l’approccio contrario a quanto accaduto fino ad oggi nella politica italiana. Allo stato non ci sono le premesse per alleanze politiche stabili, aggiungo che non ci saranno mai con chi segue Putin o gli estremisti della destra europea. Del resto che senso avrebbe fare politica per ricommettere gli stessi errori fatti fino ad oggi? Avanti", aggiunge il leader di Azione.