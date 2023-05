Azione: Calenda, 'già più di 1.500 iscritti a scuola formazione, grande successo'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "In meno di 24 ore abbiamo già ricevuto più di 1.500 iscrizioni, un grande successo! Abbiamo deciso di dedicare la prima scuola di formazione politica di Azione a Carlo Rosselli, teorico del socialismo liberale in Italia. Storia, politica territoriale, ...

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – "In meno di 24 ore abbiamo già ricevuto più di 1.500 iscrizioni, un grande successo! Abbiamo deciso di dedicare la prima scuola di formazione politica di Azione a Carlo Rosselli, teorico del socialismo liberale in Italia. Storia, politica territoriale, funzionamento delle istituzioni, comunicazione politica e campagne elettorali. Sarà un'occasione di formazione, confronto e crescita per chiunque parteciperà". Così Carlo Calenda su twitter.