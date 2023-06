Azione: Calenda, 'io con Conte non condivido nulla'

Roma, 2 giu (Adnkronos) - "Oggi c'è un invito a cercare di dialogare, di fare ancora Calenda-Conte, quindi Movimento cinque stelle-Azione. Ma non è possibile questo. Non è possibile perché io con Conte non condivido nulla. Io sono per fare i termovalorizzatori, ...

Roma, 2 giu (Adnkronos) – "Oggi c'è un invito a cercare di dialogare, di fare ancora Calenda-Conte, quindi Movimento cinque stelle-Azione. Ma non è possibile questo. Non è possibile perché io con Conte non condivido nulla. Io sono per fare i termovalorizzatori, per ritornare al nucleare, per fare le infrastrutture e sono contrario al reddito di cittadinanza". Lo ha detto Carlo Calenda a Mattino 5.