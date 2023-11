Azione: Calenda, 'la nostra linea non prevede il Campo largo'**

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Apprezzo e ringrazio Guerini, il punto è che la nostra linea non prevede il Campo largo". Lo ha detto Carlo Calenda, al forum Adnkronos, parlando della manifestazione del Pd. "C'è un punto, quel Campo largo non governa il Paese. Pd e M5s ...

Roma, 13 nov (Adnkronos) – "Apprezzo e ringrazio Guerini, il punto è che la nostra linea non prevede il Campo largo". Lo ha detto Carlo Calenda, al forum Adnkronos, parlando della manifestazione del Pd.

"C'è un punto, quel Campo largo non governa il Paese. Pd e M5s hanno idee diverse in politica internazionale. Se mi ci aggiungo io, ho idee diverse sul superbonus, sul reddito di cittadinanza, sulla transizione. Non possiamo governare con la sinistra, non ci riusciremo, faremo una ammucchiata contro la Meloni", ha aggiunto il leader di Azione.