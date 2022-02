Azione: Calenda, 'noi terzi rispetto a centrosinistra e centrodestra'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "Per noi oggi è importante aprire la fase Azione partito. Oggi Azione è partito radicato con 1100 amministratori locali, 30 sindaci e noi riteniamo che nella prossima legislatura vadano portati gli amministratori in Parlamento". Così Carlo Calenda in conferenza stampa al congresso di Azione.

"Il nostro orizzonte è un orizzonte terzo rispetto a centrodestra e centrosinistra perché sono alleanze imprigionate" da populismo e sovranismo "e infatti si sfasceranno dopo le elezioni".