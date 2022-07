Roma, 29 lug (Adnkronos) – Sulle alleanze "la scelta non è affidata a un sondaggio. Cosa serve più ad Azione lo capite tutti senza sondaggi. Stiamo cercando di capire se la maggiore performance in parte proporzionale è in grado di contrastare la vittoria di questa destra.

Ma di collegi sicuri ce ne sono pochi, pochi, pochi". Lo ha detto Carlo Calenda presentando l'ingresso in Azione di Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini.