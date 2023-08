Azione: Calenda, 'per me campo largo mai esistito e mai esisterà'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Il campo largo per me non è mai esistito, non esisterà mai. Non posso governare con i 5 stelle, non ci ho mai governato in vita mia, non ci posso governare, non condivido niente di quello che dicono, ritengo che dove hanno governato hanno fatto disastr...

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Il campo largo per me non è mai esistito, non esisterà mai. Non posso governare con i 5 stelle, non ci ho mai governato in vita mia, non ci posso governare, non condivido niente di quello che dicono, ritengo che dove hanno governato hanno fatto disastri. Per me il campo largo non è mai esistito". Così Carlo Calenda a 'Gli incontri del principe'.