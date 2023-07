Azione: Calenda, 'Schlein chiamata a recuperare voti M5S, D'Amato non si trovava più nel Pd'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "D'Amato è una persona concreta, che ha fatto la migliore campagna vaccinale in Italia, che abbiamo appoggiato alle regionali anche se poi non si è vinta, che non si trovava con Schlein". Commenta così Carlo Calenda, segretario di Azion...

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "D'Amato è una persona concreta, che ha fatto la migliore campagna vaccinale in Italia, che abbiamo appoggiato alle regionali anche se poi non si è vinta, che non si trovava con Schlein". Commenta così Carlo Calenda, segretario di Azione e senatore di Azione e Italia viva, a Metropolis, webtalk del Gruppo Gedi, l'arrivo di Alessio D'Amato nelle fila del suo schieramento dal Partito democratico. Per lui, la segretaria dem "sta facendo un lavoro per recuperare voti dal Movimento 5 stelle, che è quello a cui è stata chiamata dopo aver vinto le primarie, lui non ci si trovava perché vuole stare dentro uno spazio riformista e quindi è venuto da noi. Io sono contento e onorato"; conclude Calenda.