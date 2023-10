Azione: Calenda, 'Terzo Polo riparte, insieme anche chi viene da storie diverse'**

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Oggi noi facciamo la nostra assemblea nazionale ma anche un punto di contatto con esponenti della maggioranza e delle altre opposizioni: è il lavoro che facciamo sempre, quello di parlare temi concreti perchè la politica non può essere solo rumo...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Oggi noi facciamo la nostra assemblea nazionale ma anche un punto di contatto con esponenti della maggioranza e delle altre opposizioni: è il lavoro che facciamo sempre, quello di parlare temi concreti perchè la politica non può essere solo rumore di uno contro la'altro mentre l'Italia è in una condizione difficile e il mondo in fiamme". Così Carlo Calenda arrivando all'assemblea nazionale di Azione.

"Da oggi riparte anche il Terzo Polo con Bonetti, Rosato e tanti altri. C'è un partito che ha fatto tutti i congressi e li sta rifacendo e che si misura con classe dirigente di 900 amministratori, alcuni vengono dal Pd, altri da liste civiche o dal centrodestra perchè questo è un posto dove le persone possono stare insieme anche se vengono da storie politiche diverse perchè l'unico vero obiettivo è chiudere la stagione del bipolarismo".