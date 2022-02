Azione: Calenda, 'Toti-Renzi? Noi non parteciperemo ad alcun progetto centrista'

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – "Azione non parteciperà ad alcun progetto centrista frutto della somma di piccole forze parlamentari". Carlo Calenda conferma all'Adnkronos che il percorso di Azione e +Europa andrà avanti distinto da quello delle forze centriste, continua il movimentismo di Giovanni Toti e Matteo Renzi, per costruire un 'terzo polo'.

Calenda, Azione resta fuori dal 'grande centro? "Noi lavoriamo con +Europa alla costruzione di una proposta radicalmente riformista e liberal-democratica. Centrismo e moderatismo non sono valori in cui Azione si riconosce. Ovviamente facciamo i nostri auguri a Toti, Brugnaro, Cesa, Renzi, Mastella e Lupi per la buona riuscita del progetto.

Saranno interlocutori al pari degli altri partiti".