Azione: Carfagna, 'io a disagio, nel c.destra maggiore ascolto voce moderati'

Roma, 25 set (Adnkronos) – "Il partito ha aperto un dialogo esclusivo con il campo largo per le tre prossime elezioni regionali, che secondo tutti gli osservatori è il preludio di un confronto più largo, a livello nazionale. Scelta legittima, ma io e molti amici ci siamo trovati in difficoltà: in quella direzione era impossibile andare, per la nostra storia e per le nostre convinzioni". Lo dice Mara Carfagna, al 'Tempo', parlando del suo addio ad Azione.

La coalizione del centrodestra può diventare la casa dei centristi e dei moderati? "Da qualche tempo vedo un maggiore ascolto della voce dei moderati e una maggiore attenzione al dialogo col mondo centrista anche fuori dai confini nazionali. Il recupero dei rapporti con l’Europa e la condivisione delle analisi di Mario Draghi sul futuro europeo rappresentano un cambiamento importante", dice Carfagna.

Noi Moderati, nello specifico, può diventare un soggetto aperto al mondo liberaldemocratico e riformista, oltre che popolare? "Con Maurizio Lupi ci siamo visti più volte negli ultimi giorni, è un’interlocuzione che prosegue e che punta ad aprire un nuovo dialogo anche con le forze del territorio, le associazioni, i corpi intermedi. Con una consapevolezza: in ogni grande Paese europeo il centro è il luogo della stabilità, capace di guardare prima alle persone che alle ideologie e di produrre cambiamenti in modo pragmatico".