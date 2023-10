Azione: Carfagna, 'scelta Bonetti e Rosato conferma nostra scommessa è giusta'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Azione vuole essere il perno di un processo aggregativo per la costruzione di una realtà che riporti all’esperienza del Terzo Polo. L’obiettivo è unire le diverse culture e sensibilità politiche che si ispirano al popolarismo, al liberalismo, al riformismo e creare una grande area che possa parlare con il linguaggio della verità, della serietà, della competenza. La scelta di Elena Bonetti ed Ettore Rosato di condividere con noi questo percorso dimostra che la nostra scommessa è giusta”. Lo ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione, parlando a margine dell’incontro ‘Cattolici riformisti e popolari: la politica non è peccato’ organizzato a Salerno da Azione.

“Con l’evento di oggi – ha aggiunto – abbiamo voluto chiamare a raccolta quel mondo popolare, moderato, liberale, europeista, riformista che è stanco di slogan e di propaganda. Allo stesso tempo abbiamo voluto anche ribadire l’importanza di tenere vivo il confronto con il mondo cattolico e dell’associazionismo, con il Terzo settore, al cui impegno si deve spesso l’erogazione di servizi che lo Stato, il pubblico, non sono in grado di offrire".

"Sappiamo – ha proseguito Carfagna – che la strada scelta non è facile, perché prevede di parlare con il linguaggio della verità, di non utilizzare scorciatoie, di non fare politica attraverso propaganda e slogan, ma noi vogliamo provare ad affrontare le grandi emergenze del nostro paese individuando soluzioni concrete e praticabili. Ci rendiamo conto che nell’immediato questo magari non produce migliaia di like sui social né ci consente di acquisire consenso facile, ma riteniamo – ha concluso – sia la strada che serve al Paese per costruire un’area politica che possa fare della responsabilità, della serietà e della concretezza le sue parole d’ordine”.