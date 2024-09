Azione: Costa lascia partito Calenda e aderisce a Fi, 'proseguirò battaglie garantiste'**

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Il deputato di Azione , Enrico Costa, dice addio al partito di Carlo Calenda, per aderire al gruppo di Forza Italia alla Camera. ''Con l'adesione al gruppo parlamentare di Fi, che formalizzerò a breve, proseguirò le battaglie garantiste che da...

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Il deputato di Azione , Enrico Costa, dice addio al partito di Carlo Calenda, per aderire al gruppo di Forza Italia alla Camera. ''Con l'adesione al gruppo parlamentare di Fi, che formalizzerò a breve, proseguirò le battaglie garantiste che da sempre conduco'', assicura l'ex ministro in una nota dove annuncia il suo 'ritorno' in azzurro.