Azione: Gelmini, 'presenteremo manifesto sul popolarismo'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Siamo qui per una politica che vada oltre il bipolarismo, che finora ha ostacolato riforme e investimenti. Azione è la sintesi di culture politiche diverse e presto presenteremo un Manifesto che abbia al centro i valori del popolarismo: la centralità della persona, l’europeismo, l’atlantismo, la sussidiarietà, il valore della formazione, l’importanza del dialogo con i corpi intermedi. Cavalcare le paure non fa altro che generare astensionismo, servono invece competenza, pragmatismo, buona politica. Siamo convinti che si debba ripartire da qui per far tornare a correre il Mezzogiorno e l’Italia”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, a margine di un evento di partito a Salerno.