Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "È possibile cambiare Roma, rilanciarla. Ma non bastano una buona amministrazione e programmi chiari, serve un grande patto generale per il futuro di Roma che chiede il coinvolgimento di tutti. Di fronte a un'opportunità che non tornerà, penso a l Pnrr, all'Expo e al Giubileo, dobbiamo lavorare insieme, con tutte le energie, culturali sociali e politiche".

Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel suo saluto al primo congresso di Azione.