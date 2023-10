Azione: Magi, 'non possiamo essere sempre noi adulti nella stanza', Calenda 'sii educato'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "E' possibile Carlo che tre te, me e Matteo (Renzi ndr) siamo sempre noi a fare il ruolo degli adulti nella stanza?". Riccardo Magi lo dice nel suo intervento all'assemblea nazionale di Azione provocando la reazione di Calenda dalla platea che lo ha in...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "E' possibile Carlo che tre te, me e Matteo (Renzi ndr) siamo sempre noi a fare il ruolo degli adulti nella stanza?". Riccardo Magi lo dice nel suo intervento all'assemblea nazionale di Azione provocando la reazione di Calenda dalla platea che lo ha invitato all'educazione trovandosi ospite in casa d'altri. "Non sono maleducato Carlo. Noi siamo sempre disponibili a dialogare con tutti ma non siamo disponibili al fatto che ruolo dobbiamo averlo sempre noi".