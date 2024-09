Azione: Paita (Iv), 'solidarietà a Gelmini, Carfagna e Versace per insulti Calenda'

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Solidarietà alle colleghe Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Giusy Versace per i volgarissimi insulti che Carlo Calenda ha rivolto loro. Un’aggressività che il leader di Azione ha manifestato anche ieri sera contro il direttore di Libero Sechi- reo di aver espresso con educazione la necessità che Calenda faccia autocritica- e al solito, questa mattina contro Matteo Renzi. La politica non si fa con la rabbia ma con la forza della ragione: si vede proprio che questo non è il suo mestiere”. Così in una nota la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.