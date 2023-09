Azione: Richetti, 'bene ingresso esponenti Pd genovese, ritrovata capacità aggregazione'

Roma, 8 set. (Adnkronos) – "La scelta di Cristina Lodi, Pippo Rossetti e tanti amministratori e attivisti del Pd di unirsi al nostro progetto politico è un fatto di estrema rilevanza politica". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera.

"Significa che Azione ha ritrovato la sua capacità di aggregazione e iniziativa politica, e che al lavoro straordinario fatto fino ad oggi dal partito a Genova e in Liguria grazie all’impegno del segretario regionale Roberto Donno e del provinciale Gianluca Causa che è succeduto a Angelo Gattorna, si aggiunge un contributo di enorme qualità. La nostra opposizione a Genova e in Liguria proseguirà con ancora più incisività: alternativi ai governi di destra guidati da Toti e Bucci ma con un modo di fare opposizione sempre nel merito e mai fondato su propaganda e sterile contrapposizione. Conosco Cristina e Pippo da tempo, ne conosco qualità, competenza e tenacia. Da oggi a Genova e in Liguria i riformisti uniti saranno una voce ancora più autorevole e credibile".