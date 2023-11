Azione: Richetti capogruppo Camera, Bonetti vice

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - La prima assemblea dei deputati del Gruppo parlamentare di Azione - Popolari Europei Riformisti - Renew Europe ha eletto Matteo Richetti come presidente ed Elena Bonetti come Vicepresidente. L'Ufficio di presidenza sarà composto anche dai delegati d'Aula ...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – La prima assemblea dei deputati del Gruppo parlamentare di Azione – Popolari Europei Riformisti – Renew Europe ha eletto Matteo Richetti come presidente ed Elena Bonetti come Vicepresidente. L'Ufficio di presidenza sarà composto anche dai delegati d'Aula Antonio D’Alessio, Fabrizio Benzoni e da Valentina Grippo. Confermato come tesoriere Giulio Sottanelli.