Azione: Richetti, 'giovani preparati alla base e ai vertici, così uniamo riformisti come in Ue'**

Roma, 16 feb (Adnkronos) – Un partito formato da "tanti giovani, laureati e professionisti, molto preparati. Con un gruppo dirigente forte, anche questo giovane e preparato. Una fisionomia molto diversa da quella che si racconta, un partito affatto personale con un gruppo dirigente molto diffuso".

Matteo Richetti traccia l'identikit di Azione dopo lo svolgimento dei congressi locali che hanno fatto da prologo al primo congresso nazionale del partito fondato da Carlo Calenda, in programma nel week end a Roma.

"Azione oggi conta su circa 25mila iscritti. Abbiamo fatto i congressi in 105 province, hanno partecipato circa 10mila persone che hanno eletto i 300 membri dell'Assemblea nazionale che nel week end voteranno Calenda segretario, una candidatura unitaria, e poi il presidente, i vice presidenti e la Direzione nazionale", spiega Richetti all'Adnkronos.

"In queste settimane è emerso lo scheletro di un gruppo dirigente che si è rafforzato con persone come Marco Lombardo, l'ex assessore della Giunta Merola a Bologna arrivato dal Pd. Ma anche con tanti consiglieri regionali, in Campania ne abbiamo uno under 30, come Giulia Pastorella a Milano, Francesca Scarpato a Napoli, Giulia Pigoni in Emilia Romagna, Valentina Grippo nel Lazio. Tutti giovani e preparati", sottolinea ancora il senatore di Azione.