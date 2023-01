Azione: Richetti svenuto in aula Camera, in corso accertamenti al Gemelli

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Un malore improvviso e lo svenimento in aula a Montecitorio. Matteo Richetti, 48 anni, capogruppo di Azione/Iv è ora ricoverato per accertamenti al Gemelli. Dopo un primo controllo nell'ambulatorio di Montecitorio, per precauzione il parlamentare è stat...