Genova, 11 set. (askanews) – “Il Pd non è più un partito di centrosinistra, è un partito di sinistra ma pensavo che potesse essere interpretato in termini di pluralità, rinnovamento e di trasformazione del Paese da Bonaccini. Noi invece stiamo diventando un partito fotocopia del M5s. Questa roba non mi appartiene più”. Lo ha detto l’ex consigliere del Pd in Regione Liguria Pippo Rossetti, che ha lasciato il partito ed è entrato in Azione insieme ad altri esponenti e militanti liguri del Pd.